شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز متابعيها لحظات مميزة من حفل زفاف ماركو، نجل الفنان إدوارد، حيث نشرت مجموعة من الصور وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وظهرت دنيا عبدالعزيز خلال الصور برفقة عدد من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، فيفي عبده، إلهام شاهين، وعبير صبري، إلى جانب مجموعة كبيرة من الحضور الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما في ليلة مميزة خطفت الأنظار.

دنيا عبدالعزيز تهنئ ادوارد

وكتبت تعليقًا على الصور التي نشرت على حسابها بموقع "انستجرام"، "فرح ماركو ابن الغالي إدوارد.. ألف ألف مبروك، الناس كلها فرحانة من قلبها عشان إنت تستاهل كل حاجة حلوة".

وشهد حفل الزفاف حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتقديم التهاني للفنان إدوارد ونجله ماركو، في أجواء اتسمت بالبهجة والاحتفال، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل واسع، ووجهوا التهنئة للعروسين.

حفل زفاف نجل ادوارد

يذكر أن ماركو نجل الفنان إدوارد احتفل بزفافه الذي أُقيم بأحد الفنادق الكبرى، يوم الأحد الماضي وسط حضورًا واسعًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء مميزة جمعت بين البهجة والاحتفال.

