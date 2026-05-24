قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه، إلى جلسة 25 يونيو المقبل،مع صدور قرار بضبط وإحضار المتهمين.

قصة فيلم الكلام على إيه

ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض أحدث أعمال جيهان الشماشرجي السينمائية، فيلم "الكلام على إيه"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة زفاف تتحول إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والأزمات التي تكشف طبيعة العلاقات بينهم.

أبطال فيلم الكلام على إيه

ويشارك في بطولة فيلم "الكلام على إيه" عدد من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، انتصار، مصطفى غريب، ورحمة أحمد فرج، وهو من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان.

اقرأ أيضًا:

"أجمل لحظة لأي أب".. أول تعليق من إدوارد بعد زفاف نجله ماركو





بفستان أنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار والجمهور: "خطيرة"



