هكذا احتفل صلاح عبدالله باستقبال ثالث أحفاده ونجوم الفن يعلقون- صورة

كتب : هاني صابر

02:16 م 22/05/2026

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن استقباله ثالث أحفاده من ابنته شروق، والذي أطلق عليه اسم "فريد" لينضم الحفيد الجديد إلى عائلته.

ونشر صلاح، صورتين واحدة مع ابنته ومولودها والثانية لأحفاده، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "جمعة مباركة صباح سعيد، عندي ليكوا خبر جديد.. في ١٠مايو بالتحديد (المولى كرمني بتالت حفيد) نورت الدنيا يا أغلى فريد".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته، حيث كتبت منة فضالي "تتربي في عزك يا رب ويديك الصحة يا عم صلاح". وكتب محمد محمود "ألف مبروك يا حبيبي". وكتبت تيسير فهمي "ألف مبروك". وكتبت الإعلامية عبلة سلامة "يتربي في عزك وربنا يبارك فيه وفي كل ولادك وأحفادك".

صلاح عبدالله ينتظر عرض "إعلام وراثة"

كان صلاح عبدالله قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللون الأزرق" الذي عرض ضمن دراما النصف الثاني من شهر رمضان 2026، وشاركه البطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، نور محمود، حنان سليمان.

وينتظر صلاح عبدالله عرض مسلسله الجديد "إعلام وراثة" خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، انتصار، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، أحمد فهيم، ومن إخراج حسن صالح.

