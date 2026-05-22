نادر أبو الليف يكشف تفاصيل خلافه مع شقيقه بسبب الميراث

كشف المطرب نادر أبو الليف، تفاصيل خلافه مع شقيقه بسبب الميراث والنزاع على شقة ملكهما بحسب وصفه، يرفض شقيقه إعطاء نصيبه فيها.

وكتب أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك: "السلام عليكم، عايز أعرف ليه الناس ضمايرها ونفوسها وأخلاقها وتربيتها إتغيرت من جواها

كل واحد بقي يهمه نفسه فقط لا غير ومش مهم أي حد على وجه الأرض كله بيقول يا نفسي".

تفاصيل خلاف نادر أبو الليف وشقيقه على الميراث

وتابع: "حتى للأسف الشديد أخوك ابن أمك وأبوك اللي نازل إنت وهو من رحم واحد ومتربيين في بيت واحد عايز ياكلك ويدوس عليك وياكل ورثك ليه خلاص مبقاش في ضمير ونخوة ورجولة ودين ومبادئ وأخلاق ومراعاة للدم اللي بينك وبينه".

وأوضح: "يا ناس قسما بالله الكفن ملهوش جيوب وهتنزل التربة مش معاك غير عملك مش هتاخد حاجة معاك، فكر كدة لما تقابل رب كريم هتقوله إيه هتقوله إنك كنت عايز تقتل أخوك علشان تورثه ولا هتقوله كنت عايز تاخد ورثه علشان إنت ظالم ومفتري وحقودي وجواك حقد وغل وكره لأخوك وللكون كله".

نادر أبو الليف يعلق على موقف محامي شقيقه من أزمة ميراثهما

واستكمل: " هوه حصل إيه في الدنيا يا ناس نفسي أعرف.. وللأسف معاه محامي حسبي الله ونعم الوكيل فيه كل لما نرفع قضية يروح رايح المحكمة ويحفظها بطرق وبأساليب ملتوية بقالي أكتر من عشر سنين دايخين في المحاكم علشان نبيع شقة ورث وكل واحد ياخد نصيبه بما يرضي الله وللأسف المحاكم والقضايا اللي زي دي بتاخد سنين طويلة".

وأوضح: "نفسي يفوق ويحس ويعرف إننا إخوات وعمر الدم ما يبقى مياه لكن هو للأسف الشديد ولا بيفكر ولا يهمه ولا شايف ولا سامع غير نفسه ومصلحته وطظ في أي حد، ولو إتخذت أي شيئ معاه للأسف الإعلام والصحافة مش هيسبوني وهبقي محتوي للخوض فيا ومتكتف ومش عارف أتصرف إزاي وأعمل إيه".

وأضاف: "أتمنى أتمنى أتمنى أي مسؤل أو أي حد يرد عليا بحل سريع ينهي موضوع الورث اللي هو حقي ومش عارف أخده من أخويا، وربنا يهديه لنفسه ويتقي ربنا ويعطي كل واحد حقه بما يرضي الله أتمنى الرد، ولكم جزيل الشكر، نداء إلى كل من يهمه الأمر من الجهات المعنية وكل عيد وأنتم بخير".



