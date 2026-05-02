خاص لـ"مصراوي".. تعرف على سبب وفاة سهير زكي

كتب : معتز عباس

06:05 م 02/05/2026 تعديل في 06:41 م

الفنانة سهير زكي

كشف مصدر مقرب من الراقصة الراحلة سهير زكي، عن مفاجآت عن أسباب وفاتها، ومعاناتها مع المرض في أيامها الأخيرة.

أسباب وفاة سهير زكي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن سهير زكي عانت بشدة من مشاكل في الرئة تفاقمت بشكل كبير مما أدى لارتفاع نسبة الجفاف في الجسم وصعوبة في التنفس، ليتم نقلها للعناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن الراحلة لم تتحمل شدة المرض ودخلت في غيبوبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفاة سهير زكي

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة سهير زكي بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدًا الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في السادس من أكتوبر.

من هي سهير زكي

وتعد سهير زكي من مواليد 4 يناير 1945، وتزوجت من محمد عمارة، وظهرت كراقصة للمرة الأولى في برنامج "أضواء المسرح".

