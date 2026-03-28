قدم المخرج كريم السبكي، مقترحا لوزارة الثقافة لانقاذ دور العرض السينمائي تزامنا مع أول أيام تطبيق غلق المحلات والمطاعم.

مقترح كريم السبكي لإنقاذ دور العرض

وكتب كريم السبكي، عبر حسابه على فيسبوك: "مقترح لإنقاذ دور العرض السينمائي، نظرًا لضعف الإقبال على حفلات الصباح والظهيرة وارتفاع تكاليف التشغيل، نقترح: إلغاء حفلات (10 صباحًا – 1 ظهرًا – 3 عصرًا).. الاكتفاء بثلاث حفلات يوميًا: 6 مساءً – 9 مساءً – 1 بعد منتصف الليل".

وتابع: "الخسائر الحالية: تشغيل القاعات في حفلات شبه خالية مع نفس استهلاك الكهرباء (تكييف – إضاءة – أجهزة عرض).. تحمل أجور العاملين دون تحقيق إيراد فعلي.. انخفاض متوسط الإيرادات اليومية نتيجة توزيع الجمهور على حفلات ضعيفة.. زيادة المصروفات التشغيلية مقابل عائد محدود".

وأوضح: "الهدف: تركيز العرض في أوقات الذروة.. تقليل التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.. زيادة متوسط الإيراد لكل حفلة.. دعم استمرارية دور العرض والحفاظ على العمالة".

واستكمل: "كما نؤكد أن هذا المقترح لا يهدف فقط إلى إنقاذ دور العرض السينمائي، بل يمتد تأثيره لإنقاذ الأفلام المعروضة حاليا، وكذلك حماية الاستثمارات في الأفلام التي سيتم إنتاجها وعرضها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "إن إنقاذ دور العرض يعني بالضرورة إنقاذ صناعة سينمائية كاملة، تضم أعمالًا معروضة وأخرى قيد الإنتاج، ويعتمد عليها آلاف العاملين بشكل مباشر وغير مباشر.. التوصية: تطبيق المقترح لمدة شهر بشكل تجريبي مع تقييم النتائج".

فيلم سفاح التجمع من إنتاج السبكي ويعرض حاليا بالسينمات

يذكر أن، شركة السبكي للانتاج الفني يعرض لهم حاليا في دور العرض السينمائي فيلم"سفاح التجمع" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

