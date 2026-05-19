نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت خلالها عن استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ظهرت عائشة في الصور بإطلالة صيفية وسط الطبيعة، خطفت الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكتبت على الصور: "أجواء البحر الأبيض المتوسط".

آخر مشاركات عائشة بن أحمد في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات عائشة بن أحمد في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الفرنساوي" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول خالد المحامي الذكي والداهية. يُعرف في الوسط القانوني بقدرته الفائقة على قلب الموازين، ليس بالبحث عن الحقيقة، ولكن عبر استغلال ثغرات القانون وتطويعها لصالح موكليه.

وشارك بطولة المسلسل كل من عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

آخر مشاركات عائشة بن أحمد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات عائشة بن أحمد على شاشة السينما بفيلم "ريتسا" عام 2021 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري.

