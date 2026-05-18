بوسي تتألق في احتفالية "فرحة مصر" وتوجه رسالة للسيدة انتصار السيسي- صور

كتب : نوران أسامة

04:37 م 18/05/2026
    المطربة بوسي
أحيت المطربة بوسي، احتفالية "فرحة مصر" بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

وقدمت بوسي، خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيها من بينها "مبروك عليا" و"مش شايفنهم" وسط تفاعل واسع بين الحضور.

بوسي توجه رسالة شكر للسيدة انتصار السيسي

وحرصت بوسي، على تهنئة العرسان خلال كلمتها على المسرح، قائلة: "ألف مليون مبروك لأحلى عرايس في الدنيا، وعقبال كل بنوتة وشاب".

كما وجهت الشكر للسيدة انتصار السيسي، قائلة: "بشكر السيدة انتصار السيسي على الشرف الكبير بوجودي اليوم في وسطكم، وربنا يخليكي لينا".

أحمد سعد وفرقة رضا في احتفالية "فرحة مصر"

على جانب آخر، أحيا الفنان أحمد سعد فقرة غنائية خلال الحفل، قدم خلالها مجموعة من أغانيه الشهيرة، من بينها "إيه اليوم الحلو ده"، و"ألف مرة"، إلى جانب أغنية "مكسرات"، التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

وخطفت فرقة رضا للفنون الشعبية الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، حيث قدمت عددًا من العروض الاستعراضية التي نالت إعجاب الجمهور.

