بينهن ياسمين صبري ونادين نجيم.. فنانات عرب تألقن في مهرجان كان

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا بإطلالة مختلفة ولوك جديد، بعدما اعتمدت اللون الأشقر لشعرها خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي.

تفاصيل إطلالة جورجينا في مهرجان كان السينمائي

وخطف ظهور جورجينا الأنظار فور وصولها إلى مهرجان كان السينمائي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت بدلة مكونة من بنطال أسود وقميص بفتحة صدر واسعة، مع شعر أشقر.

آخر أعمال جورجينا رودريغيز

وكانت آخر مشاركات جورجينا من خلال برنامج الواقع أنا جورجينا، الذي عُرض موسمه الأول على منصة Netflix عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، ما دفع المنصة لإنتاج مواسم جديدة، كان آخرها الموسم الثالث عام 2024.

