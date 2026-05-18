خطفت فرقة رضا للفنون الشعبية، الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات احتفالية "فرحة مصر" التي أقيمت اليوم الإثنين بحضور السيدة انتصار السيسي، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

قدمت الفرقة عددا من العروض الاستعراضية التي نالت إعجاب الحضور في أجواء احتفالية مميزة.

احتفالية فرحة مصر

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص قرينة رئيس الجمهورية على دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية، التي تهدف إلى رعاية الشباب وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

أبرز أعمال فرقة رضا في السينما

وشاركت فرقة رضا للفنون الشعبية في عدد من الأفلام السينمائية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من أبرزها أفلام غرام في الكرنك، وأجازة نص السنة، وحرامي الورقة.