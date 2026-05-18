عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته (فيديو)

كتب : وكالات

03:16 م 18/05/2026

شهد المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، اقتحام عشرات المستوطنين لباحاته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 263 مستوطنًا دخلوا المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية اليومية، حيث أدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته وفي محيط مصلى باب الرحمة.

وأضافت المصادر أن عشرات المستوطنات اقتحمن حائط البراق الواقع غربي المسجد الأقصى، وأقمن صلوات وطقوسًا توراتية ذات طابع تهويدي بمناسبة رأس شهر "سيفان" العبري.

كما اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوسًا تلمودية عند مدخلها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي للبلدة، وأدت طقوسًا تلمودية لليوم الثاني على التوالي.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد المسجد الأقصى موجة اقتحامات واسعة نفذتها جماعات "الهيكل" المزعوم ومؤيدوها، ضمن تصعيد متواصل للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

ووفقًا لمصادر محلية، تجاوز عدد من اقتحموا باحات المسجد الأقصى من المستوطنين والمتطرفين 2772 شخصًا، حيث دخل بعضهم تحت مسمى "السياحة"، ونفذوا جولات وصفت بالاستفزازية داخل ساحات المسجد، تخللتها طقوس تلمودية وحالات رقص وغناء ورفع أعلام الاحتلال.

وبحسب المصادر ذاتها، سجل يوم الخميس الماضي أعلى معدلات الاقتحامات، بالتزامن مع خروج المستوطنين في ما يعرف بـ"مسيرة الأعلام"، التي تتكرر سنويًا وتتخللها اعتداءات واستفزازات ضد المقدسيين.

وتستمر الاعتداءات على المسجد الأقصى بالتزامن مع تحذيرات مقدسية من تصاعد مخططات تهويدية تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة داخل المسجد وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماجد أبو قطيش إلى تكثيف الرباط والحضور داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بالتزامن مع تزايد اعتداءات الاحتلال وحشود المستوطنين في البلدة القديمة.

وأكد أبو قطيش أن مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال، تعكس تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم وحقوقهم التاريخية والدينية.

كما دعا المقدسيين وسكان الداخل المحتل وكل من يتمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى إلى تجاوز حواجز الاحتلال والدفاع عن المسجد، وعدم الاستسلام لمخططات المستوطنين وأهدافهم التهويدية.

وشدد أيضًا على أهمية التصدي لاقتحامات المستوطنين المتزايدة داخل المسجد الأقصى، محذرًا في الوقت نفسه من مرحلة وصفها بالخطيرة وغير المسبوقة تستهدف المقدسات الإسلامية.

