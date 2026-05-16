بالصور- يارا السكري تمازح عصام السقا في حفل توزيع جوائز "Trend Awards"

كتب : مروان الطيب

11:24 م 16/05/2026 تعديل في 11:27 م
    حفل توزيع جوائز تريند أووردز
    عصام السقا ويارا السكري في وصلة مزاح بحفل تريند أووردز (3)
    عصام السقا ويارا السكري في وصلة مزاح بحفل تريند أووردز (1)
    عصام السقا ويارا السكري في وصلة مزاح بحفل تريند أووردز (2)

يواصل عدد كبير من النجوم والإعلاميين التوافد على حفل توزيع جوائز "Trend Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت داخل أحد الفنادق في القاهرة الجديدة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم منهم الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد زاهر، الفنان عصام السقا، الفنانة يارا السكري، الإعلامي عمرو الليثي

وكان من أبرز اللقطات على الريد كاربت، ظهور الفنانة يارا السكري مع الفنان عصام السقا وهما في وصلة هزار عفوية، حازت على اعجاب الحضور، وذلك بعد تعاونهما مؤخرا في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وتقوم إدارة الحفل بتكريم نجومه وصناعه.

كما يتسلم الإعلامي عمرو الليثى خلال الحفل جائزة "تريند الإعلام العربى"، تقديراً لمسيرته الإعلامية الكبيرة ودوره فى الإعلام التنموى والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دوره في الإعلام الخدمي والإنسانى، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لإسهاماته الإنسانية من خلال برنامج واحد من الناس.

وعلى جانب آخر تعد هذه هى الدورة الأولى للحفل لتكريم صناع المحتوى المؤثرين، ونجوم الفن والدراما والموسيقى الذين تصدروا المشهد خلال العام، وحققت أعمالهم نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، ولاقت استحسان النقاد والجمهور.

يارا السكري تنتظر عرض فيلم "صقر وكناريا" في موسم الصيف

تشارك الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات شهر يوليو المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو
سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
هل يشهد 2026 ارتفاعًا في أسعار العقار؟.. طارق شكري يوضح
