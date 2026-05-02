أعرب الفنان الكبير صلاح عبدالله عن حزنه بعد تلقي نادي الزمالك هزيمة ثقيلة أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، وانتهت بثلاثة أهداف نظيفة للنادي الأهلي.

علق صلاح عبدالله عقب انتهاء المباراة عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "ورغم الهزيمة المعتادة ياسادة لو خدنا الدوري والكونفدرالية ممكن ننسى الليلة الوحشة ديَّا، صاصا حزين".

صلاح عبد الله يحتفل بفوز نادي بيراميدز على الأهلي

احتفل الفنان الكبير صلاح عبدالله بفوز نادي بيراميدز على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بنتيجة ثلاث أهداف دون رد لنادي بيراميدز.

نشر صلاح عبدالله صورة له عبر صفحته على "فيسبوك" ظهر خلالها مرتديا بدلة بيضاء بالكامل وعليها شعار نادي الزمالك وكتب صلاح عبدالله على الصورة: "يوم عجيب بعدما زعلنا قوي فرحنا قوي، وإخواتنا بعدما فرحوا قوي زعلوا قوي، وهي دي الكورة وهي دي الحياة".

كما نشر مقطع فيديو طريف ظهر خلاله وهو يتابع أحداث المباراة وبجانبه زوج ابنته وعلق على الفيديو: "صاصا وجوز بنته الأهلاوي قوي اللي ياما ضايقني".

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا في الدراما التلفزيونية

يشارك الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "إعلام وراثة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول خلافات عائلية على تركة وميراث تتحول إلى صراعات حادة داخل الأسرة، تكشف أسرارًا وخبايا نفسية وشخصية بين أفراد العائلة وتُظهر تأثير المال والسلطة على العلاقات الإنسانية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف كريم سرور، سيناريو وحوار هبة الحسيني، إخراج حسن صالح.

