غيّب الموت خلال أقل من 30 يوما عددًا من الفنانين، إذ فُجع الوسط الفني بوفاة نجوم بعضهم بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في أي عمل فني والبعض الآخر بعد مرورهم بأزمة صحية، حيث قضوا أيامهم الأخيرة في المستشفيات، ونستعرض في السطور التالية أبرز الراحلين.

عبدالرحمن أبو زهرة

رحل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا عن عمر يناهز 92 عاما، مساء يوم الاثنين الموافق 11 مايو، وأعلن الفنان أحمد أبو زهرة نجل الراحل خبر الوفاة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونعى أحمد والده بكلمات مؤثرة، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وتابع "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".

سهير زكي

بعد فترة غياب طويلة عن الوسط الفني، تصدر اسم الراقصة المعتزلة سهير زكي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، من خلال خبر رحيلها يوم 2 مايو، بعد صراع مع المرض.

سهير زكي واحدة من أشهر نجمات الرقص الشرقي، أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، تركت الساحة الفنية عام 1983.

هاني شاكر

توفي يوم 3 مايو أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، بعد معاناة مع المرض، ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بأحد المستشفيات في باريس.

وأعلن شريف نجل المطرب الكبير عن الوفاة، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخي، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

محمد حسن الجندي

رحل عن عالمنا يوم 14 مايو الفنان الشاب محمد حسن الجندي، وأعلن الخبر صديقه الفنان كريم محجوب، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلي رحمة الله تعالى محمد حسن الجندي، تاني واحد يروح من دفعتي بعد حسام الأسواني الله يرحمه، من أحلام العيال الصغيرة لبقينا بنعد الوفيات، الحمد لله على كل شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عبدالوهاب الدكالي

في 8 مايو، غادر عالمنا المطرب والملحن عبدالوهاب الدكالي، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية.

حياة الفهد

توفيت "سيدة الشاشة الخليجية" الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 21 أبريل، عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني الراحلة في بيان، جاء فيه: "بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية بعد معاناةٍ مع المرض، إثر مسيرةٍ حافلة بالعطاء الفني والإنساني".

