نشرت الصفحة الرسمية لقناة النهار على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو من حوار الفنانة مادلين طبر مع برنامج البخت، والذي عُرض في 2024، وتحدثت خلاله عن عمرها، وعمليات التجميل.

مادلين طبر تتحدث عن عمليات التجميل

وقالت مادلين إنها لم تستخدم يوما جمالها في أي شيء، وأنها أجرت أول عملية تجميل وعمرها 30 عاما تقريبا، مشيرة إلى أن عمرها حاليا تجاوز الستين، وتلجأ فقط لإجراءات تجميلية بسيطة بين وقت وآخر، مضيفة "معملتش غير واحدة بس هي الأساسية، أنا بدأت 17 سنة كمذيعة، ومن الإضاءة كان وشي تعب".

مادلين طبر: مش ندمانة على قرار عدم الإنجاب

وأكدت مادلين أنها اتخذت قرار بعدم الإنجاب ولم تندم يوما عليه، ولم تشعر بالذنب موضحة "مش عايزة أجيب عيال، هي خلطة من بين عدم تحمل المسؤولية ولما كنت متجوزة كنت بحلم أبقى دكتورة وأخدت منح دراسية وماجستير، أحلامي كانت تمنع الإنجاب ودلوقتي لا حاسة بحاجة لإن اللي بيسندك قرشك وصحتك وإنك تطلبي من ربنا الستر".

جدير بالذكر أن مادلين طبر شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، أبرزها: الطريق إلى إيلات، زيزينيا، جواز سفر أمريكاني، أيام المنيرة، زمن عماد الدين.

