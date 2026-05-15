بالفيديو..بكاء مها أحمد بسبب الجمهور في كواليس مسرحية "مملكة الحواديت"

كتب : مروان الطيب

08:09 م 15/05/2026 تعديل في 08:24 م
    الفنانة مها أحمد
    مها أحمد في كواليس مسرحيتها
    مها أحمد مع الأطفال في كواليس العرض

دخلت الفنانة مها أحمد في نوبة بكاء، ولم تتمالك دموعها بعد الاحتفاء بها من جانب مجموعة من الأطفال في كواليس مسرحيتها "مملكة الحواديت" التي تعرض ضمن عروض المسرح القومي للأطفال على مسرح عبد المنعم مدبولي بمنطقة العتبة.

كواليس الاحتفاء بمها أحمد على خشبة المسرح

نشرت مها أحمد مقطع فيديو من كواليس المسرحية عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت خلاله وسط عدد من الأطفال إذ منحها الأطفال مجموعة من الهدايا والحلويات.

وكتبت مها أحمد على الفيديو: "الحمدلله انا مكنتش عايزه فرحة أكتر من كده ولا تكريم أكتر من كده رغم أنف المتجبرين في الأرض، شكرا لكل الحب ده شكرا رب العالمين على حب جيل جديد وأهاليهم وثقتهم فيا، رغم قعدتي في البيت وأنا لاحول ولاقوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل".

آخر مشركات مها أحمد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشركات مها أحمد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بيت الشدة" عام 2022.

شارك ببطولة المسلسل كل من وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، تأليف ناجي عبدالله، إخراج وسام المدني.

"سقطت من أعلى برج القاهرة"..أكرم السعدني يكشف كواليس حلم طارد الفنانة سعاد
