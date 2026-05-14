شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي، جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من فوتوسيشن دورها في فيلم "الكلام على ايه".

ونشرت جيهان صورًا كوميدية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إذ كتبت تعليقًا: "سيشن الفرح وعقبالكم جميعًا".

وحرصت جيهان الشماشرجي على نشر الصور على حسابها، بهدف الترويج لعملها الفني الجديد فيلم "الكلام على ايه"، إذ علقت: "فيلم الكلام على ايه؟، دلوقتي في كل السينمات يارب يعجبكم".

وتفاعل المتابعين مع الصور بشكل كوميدي، إذ علقوا: "سيشن جدي وجدتي"، "الله ينور يا جيجي"، "إيه يا فنانة التحفة دي"، "عرايس الجنه الحلوين"، "عرايس 2010".

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

ويخوض بطولة فيلم "الكلام على إيه" أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

