حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أسيل عمران

ظهرت الفنانة السعودية أسيل عمران داخل "الجيم" عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

أحلام

خطفت الفنانة الإمارتية أحلام، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

جومانا مراد

خضعت الفنانة جومانا مراد لجلسة تصوير جديدة، خطفت من خلالها الأنظار ولاقت إعجاب متابعيها، ونشرت جومانا الصور عبر موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الأسود، نسقته مع شورت ليجن بنفس اللون.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة إذا ارتدت هوت شورت ونسقت معه قميص بنفس اللون.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور، نشرتها عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإطلالة أنيقة أمام البحر على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بدورته الـ79، بمدينة كان الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود.

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها مجموعة من الصور العفوية من أوقات مختلفة جمعتها بأبنائها، ونشرت بسمة الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "لحظات فرح صغيرة".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "قلب شمس"، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مسلسل قلب شمس، يسرا، محمد سامي"

رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان ستان طويل باللون الأحمر الداكن.

