فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"

تصوير- أحمد مسعد:

وصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ قليل، مراسم عزاء الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

مصطفى شعبان وفردوس عبد الحميد في عزاء عبدالرحمن ابو زهرة

وحضر عدد من نجوم الفن عزاء عبدالرحمن أبو زهرة من بينهم مصطفى شعبان وأيمن عزب وفردوس عبدالحميد ومفيد عاشور.

وكان أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:



بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في برنامج الحكاية (صور)

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"



