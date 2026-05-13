أعرب المخرج أمير رمسيس عن إعجابه الشديد بصناع فيلم "أسد"، بعد العرض الخاص الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء بإحدى دور السينما، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

تعليق المخرج أمير رمسيس



وكتب أمير رمسيس في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أسد.. محمد رمضان حمد الله على السلامة، مصطفى شحاتة، كامل الباشا، إسلام مبارك، محمود السراج، السينما المصرية كسبانة كتير بيكم، علي قاسم أكتر من رائع".

وشهد العرض حضور عدد من النجوم، من بينهم رزان جمال، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وعلي قاسم، والفنانة جهاد حسام الدين، والفنان ماجد المصري، إلى جانب المنتج مدحت العدل.

أحداث فيلم "أسد"



تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر، حيث يقدم قصة عبد يُدعى "أسد"، يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة في تلك الفترة.

أبطال فيلم أسد



ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

