بالفيديو- خالد يوسف وماجد المصري مع محمد رمضان العرض الخاص لفيلم أسد

كتب : سهيلة أسامة

11:08 م 12/05/2026

صورة جماعية لابطال وصناع فيلم أسد

أقيم اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "أسد" في إحدى صالات السينما الشهيرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والسينما.

وكان من أوائل الحاضرين المخرج خالد يوسف، والفنان ماجد المصري، إذ حرصا على دعم العمل والفنان محمد رمضان والتواجد مبكرًا على السجادة الحمراء.

وشهد العرض حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم رزان جمال، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وعلي قاسم، والفنانة جهاد حسام الدين، والفنان ماجد المصري، والمنتج مدحت العدل.

أحداث فيلم "أسد"

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر، حيث يقدم قصة عبد يُدعى "أسد"، يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة في تلك الفترة.

