إعلان

جلسة تصوير للمخرج بيتر جاكسون قبل تكريمه بالسعفة الذهبية الليلة

كتب : مروان الطيب

04:36 م 12/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي على فيسبوك
  • عرض 8 صورة
    جلسة تصوير للمخرج بيتر جكسون في كان السينمائي (3)
  • عرض 8 صورة
    كواليس فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي القبلة الكهربائية (3)
  • عرض 8 صورة
    كواليس فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي القبلة الكهربائية (1)
  • عرض 8 صورة
    تكريم المخرج بيتر جاكسون في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي
  • عرض 8 صورة
    كواليس فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي القبلة الكهربائية (2)
  • عرض 8 صورة
    بوستر الفيلم الفرنسي القبلة الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضع المخرج والمنتج العالمي بيتر جاكسون لجلسة تصوير صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة تكريمه بجائزة "السعفة الذهبية" ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم بمدينة كان الفرنسية.

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، صورا من كواليس جلسة التصوير، إذ ظهر جاكسون والسعادة تغمره فرحا بتكريمه الليلة.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية تكريما لمسيرته السينمائية الضخمة.

إذ احتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون مملكة الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.

كواليس فيلم الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

اقرأ أيضا:
"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر

المخرج بيتر جاكسون السعفة الذهبية مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
أخبار مصر

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال
زووم

بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال
تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
اقتصاد

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
أخبار مصر

15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
أخبار مصر

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع