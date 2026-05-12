خضع المخرج والمنتج العالمي بيتر جاكسون لجلسة تصوير صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة تكريمه بجائزة "السعفة الذهبية" ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم بمدينة كان الفرنسية.

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، صورا من كواليس جلسة التصوير، إذ ظهر جاكسون والسعادة تغمره فرحا بتكريمه الليلة.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية تكريما لمسيرته السينمائية الضخمة.

إذ احتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون مملكة الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.

كواليس فيلم الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

