بتهمةالإساءة لمهنة المحاماة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد مسلسل "الفرنساوي"

كتب : منال الجيوشي

03:41 م 12/05/2026 تعديل في 04:36 م
    عمرو يوسف ومحمد كيلاني
    عمرو يوسف في مشهد كابتن طيار في فيلم السلم والثعبان
    عمرو يوسف في مشهد طيار دليفري في فيلم السلم والثعبان
    عمرو يوسف وأسماء جلال
    رقص اسماء جلال وعمرو يوسف في السلم و الثعبان2_2
    مشهد على اليخت بين عمرو يوسف واسماء جلال
    رامز جلال مع عمرو يوسف
    كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف
    ريما مصطفى مع عمرو يوسف
    عمرو يوسف
    عمرو يوسف وكندة علوش
    عمرو يوسف
    نيللي كريم وعمرو يوسف
    كندة علوش مع عمرو يوسف على النيل
    كندة علوش مع عمرو يوسف على النيل
    عمرو يوسف
    عمرو يوسف وكندة علوش
    الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من مكتب "الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ضد مسلسل "الفرنساوي"، الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي.

وجاء في الشكوى المقدمة أن المسلسل يسيء إلى مهنة المحاماة، فضلًا عن التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب.

قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، تحويل الشكوى إلى لجنة الدراما، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.

أبطال مسلسل "الفرنساوي"

مسلسل "الفرنساوي" بطولة: عمرو يوسف، جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، بيومي فؤاد، عائشة بن أحمد، إنجي كيوان، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

