بتهمةالإساءة لمهنة المحاماة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد مسلسل "الفرنساوي"
كتب : منال الجيوشي
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من مكتب "الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ضد مسلسل "الفرنساوي"، الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي.
وجاء في الشكوى المقدمة أن المسلسل يسيء إلى مهنة المحاماة، فضلًا عن التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب.
قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، تحويل الشكوى إلى لجنة الدراما، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.
أبطال مسلسل "الفرنساوي"
مسلسل "الفرنساوي" بطولة: عمرو يوسف، جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، بيومي فؤاد، عائشة بن أحمد، إنجي كيوان، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.
