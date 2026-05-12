قبل تكريمه في افتتاح مهرجان كان.. معلومات عن المخرج بيتر جاكسون

كتب : مروان الطيب

11:52 ص 12/05/2026 تعديل في 12:04 م
    بيتر جاكسون في كواليس فيلم مملكة الخواتم
    تكريم المخرج بيتر جاكسون في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي
    تكريم بيتر جاكسون بجائزة السعفة الذهبية
    المخرج بيتر جاكسون مع النجمة كيت بلانشيت
    المخرج العالمي بيتر جاكسون

يشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي المقام مساء اليوم الثلاثاء بمدينة كان الفرنسية، تكريم المخرج والمنتج النيوزلندي الحائز على جائزة الأوسكار، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية"، تكريما لمسيرة سينمائية حافلة بالأعمال الهامة، والتي نجح من خلالها في تغيير صناعة السينما إلى الأبد.

أشهر أفلام المخرج بيتر جاكسون:

أخرج بيتر جاكسون عدد من الأعمال السينمائية المميزة طوال مسيرته الفنية التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري، وكان أشهرها هي سلسلة المغامرات والإثارة "The Lord of the Rings"، إلى جانب فيلم الإثارة "King Kong".

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن المخرج بيتر جاكسون:

1- فاز بجائزة الأوسكار "أفضل مخرج" عن فيلم "The Lord of the Rings: The Return of the King" عام 2004.

2- سلسلة أفلام "مملكة الخواتم" تخطت إيرادتها العالمية حاجز 2 مليار دولار.

3- ترك المدرسة في سن السابعة عشرة وبدأ العمل في صحيفة في ويلينغتون.

4- فرقته الغنائية المفضلة هي "The Beatles".

5- حصل على وسام فارس رفيق من رتبة نيوزيلندا لخدماته في صناعة السينما في قائمة تكريمات الملكة للعام الجديد 2010.

6- صُنِّف في المرتبة السابعة في قائمة مجلة إمباير (المملكة المتحدة) لأعظم المخرجين على الإطلاق عام 2005.

7- حصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، كاليفورنيا في 8 ديسمبر عام 2014.

8- رشح 9 مرات لجائزة الأوسكار وفاز بـ 3 منها أبرزها جائزة "أفضل فيلم" عن فيلم "The Lord of the Rings: The Return of the King" عام 2004.

9- كانت آخر مشاركاته الإخراجية على شاشة السينما بالفيلم الوثائقي "They Shall Not Grow Old" عام 2018.

10- يشارك بالعملية الإنتاجية لفيلم الأكشن والمغامرات " The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" المقرر طرحه بالسينمات بحلول عام 2027.

