تصوير- هاني رجب:

شارك الفنان حسن الهلالي في جنازة الراحل عبدالرحمن أبوزهرة التي أقيمت عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، وتم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة في الشيخ زايد إلى مثواه الأخير.

ويعد ظهور حسن الهلالي هو الأول منذ أزمة طرده من عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، وأصر على حضور جنازة الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة.

وأثار الهلالي الجدل بظهوره في الجنازة ة وإصراره على الحضور خاصة بعد طرده ومنع دخوله عزاء النجم الراحل هاني شاكر والذي أقيم يوم الخميس الماضي.

وحضر عدد من نجوم الفن مراسم الجنازة، وكان من أبرز المتواجدين وكان من أبرز الحضور الفنان محمد رياض، الفنان أيمن عزب، الفنان جمال عبد الناصر، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة وفاء مكي، الفنانة شادية عبد الحميد، الفنان إيهاب فهمي، الفنان مفيد عاشور، في وداع أخير للفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة.

جثمان عبدالرحمن أبو زهرة يمر من أمام المسرح القومي تنفيذا لوصيته

مر جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة من أمام المسرح القومي وذلك تنفيذا لوصيته، قبل تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حالة من الحزن خيمت على جميع الأوساط حزنا على فراق أحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية والدراما التلفزيونية، إذ رحل عبدالرحمن أبو زهرة تاركا وراءه إرثا فنيا استثنائيا تعاون خلاله مع عدد كبير من ألمع النجوم وترك بصمة حقيقية في عالم الفن.

رحيل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

رحل الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

