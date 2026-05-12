نُقل الفنان سامي عبد الحليم صباح اليوم إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكشفت الفنانة منى أبو سديرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن نقل زوجها سامي عبدالحليم مجدداً إلى مستشفى سعاد كفافي الجامعي، صباح اليوم الثلاثاء.

تفاصيل حالة سامي عبدالحليم الصحية

وأشارت منى أبو سديرة إلى نقل زوجها الفنان سامي عبدالحليم للمستشفى، وكتبت: "يارب سلم.. يارب الشفاء من عندك وحدك، لا شفاء إلا شفاؤك، يارب أنت المنجي، شفاءً لا يغادر سقماً يا الله، يا أرحم الراحمين".

وكان الفنان سامي عبدالحليم قد نُقل الأسبوع الماضي من مستشفى قصر العيني إلى "دار المنى" للرعاية، للخضوع لجلسات علاج طبيعي، قبل أن تشهد حالته تطورات جديدة.

وعانى الفنان الكبير في مارس الماضي من جلطة في المخ، وخضع للعلاج بالمستشفى إثر فقده النطق والحركة.

أبرز أعمال سامي عبدالحليم

وقدم الفنان سامي عبد الحليم، خلال مشوراه الفني مسرحيات عديدة، منها: "المحاكمة"، و"مرافعات الفرفور الفصيح"، و"أحمس"، و"قنبلة الموسم"، و"بأمر الحب".

كما شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها: "زلزال"، و"حالة عشق"، و"فرصة ثانية"، و"بعد الطوفان"، و"ميراث الريح"، و"الدالي"، و"الهروب"، وغيرها.

