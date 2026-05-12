إعلان

تدهور حالة الفنان سامي عبدالحليم الصحية ونقله إلى المستشفى

كتب : مصطفى حمزة

11:42 ص 12/05/2026 تعديل في 12:02 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    سامي عبدالحليم وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نُقل الفنان سامي عبد الحليم صباح اليوم إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكشفت الفنانة منى أبو سديرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن نقل زوجها سامي عبدالحليم مجدداً إلى مستشفى سعاد كفافي الجامعي، صباح اليوم الثلاثاء.

تفاصيل حالة سامي عبدالحليم الصحية

وأشارت منى أبو سديرة إلى نقل زوجها الفنان سامي عبدالحليم للمستشفى، وكتبت: "يارب سلم.. يارب الشفاء من عندك وحدك، لا شفاء إلا شفاؤك، يارب أنت المنجي، شفاءً لا يغادر سقماً يا الله، يا أرحم الراحمين".

وكان الفنان سامي عبدالحليم قد نُقل الأسبوع الماضي من مستشفى قصر العيني إلى "دار المنى" للرعاية، للخضوع لجلسات علاج طبيعي، قبل أن تشهد حالته تطورات جديدة.

وعانى الفنان الكبير في مارس الماضي من جلطة في المخ، وخضع للعلاج بالمستشفى إثر فقده النطق والحركة.

أبرز أعمال سامي عبدالحليم

وقدم الفنان سامي عبد الحليم، خلال مشوراه الفني مسرحيات عديدة، منها: "المحاكمة"، و"مرافعات الفرفور الفصيح"، و"أحمس"، و"قنبلة الموسم"، و"بأمر الحب".

كما شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها: "زلزال"، و"حالة عشق"، و"فرصة ثانية"، و"بعد الطوفان"، و"ميراث الريح"، و"الدالي"، و"الهروب"، وغيرها.

أقرا ايضا
مع سعاد حسني وأحمد زكي..20 صورة للراحل عبد الرحمن أبو زهرة

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

سامي عبدالحليم مسلسل زلزال منى أبو سديرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ابعد عن السمسار".. تجار بأسيوط يقدمون نصائح قبل شراء أضحية العيد
أخبار المحافظات

"ابعد عن السمسار".. تجار بأسيوط يقدمون نصائح قبل شراء أضحية العيد
هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة
أخبار

هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة
الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
صفحة "ديزني بالعربي": عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسى
زووم

صفحة "ديزني بالعربي": عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسى
خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق
رياضة محلية

خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة