بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"

كتب : معتز عباس

07:06 م 11/05/2026 تعديل في 07:38 م
    ليلى أحمد زاهر تعلن حملها
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشان جمال
    ليلى زاهر وزوجها هشام جمال
    ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول
    حمل ليلى أحمد زاهر (2)
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال يعلنان خبر الحمل
    ليلى أحمد زاهر تنتظر مولودها الأول
    حمل ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وأبرزت ليلى حملها الأول في صورتها الجديدة، وكتبت تعليقًا: "هناك معجزة صغيرة تحت نبض قلبي".

كيف استقبل أحمد زاهر حمل ابنته

وتفاعل المتابعين مع الصورة وتمنوا لها دوام الصحة والعافية، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ما شاء الله"، "تقومي بالسلامة"، "أحلى بنوته"، "ربنا يباركلك في صحتك".

من جانبه تفاعل أحمد زاهر والدها مع الصورة، وعلق: "أحلى وأجمل وأصغر مامي في الدنيا قمر يا حبيبتي".

ماذا قالت ليلى زاهر عن حملها الأول؟

يذكر أن الفنانة ليلى زاهر أعلنت عن حملها وانتظار مولودها الأول، بعد نشرها صورة جمعتها بزوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وقالت ليلى عن حملها الأول: "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تاخذ معنى جديد، الأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي".

وأضافت: "أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط، الحمل كشف لي قوة أعمق وهدوءا مختلفا داخلي".

هشام جمال أحمد زاهر ليلى زاهر







