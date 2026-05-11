اتهمت فتاة تُدعى "آية" بمحافظة بورسعيد، خطيبها السابق بالتعدي عليها بالضرب داخل أحد الكوافيرات الحريمي، ما تسبب في إصابتها بكدمات وتورمات بالوجه.

انفصال متكرر ورفض العودة

وقالت الفتاة، في تصريحات لها، إنها كانت مخطوبة للشاب منذ 3 سنوات، وشهدت العلاقة بينهما عدة انفصالات قبل أن تنهي الارتباط بشكل نهائي.

وأضافت أن خطيبها السابق ظل يطاردها محاولًا العودة إليها، لكنها رفضت الأمر، خاصة بعد تقدم شخص آخر لخطبتها.

"مش أول مرة يضربني"

وأكدت آية أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، موضحة أن خطيبها السابق اعتدى عليها أكثر من مرة خلال فترة ارتباطهما، مشيرة إلى أنه بدأ في ملاحقتها والتحدث عنها بشكل سيئ بعد انفصالهما النهائي.

وقالت: "أنا بشتغل في الكوافير عشان أصرف على نفسي، وفوجئت بيه داخل عليا وبيضربني بسبب إن في عريس اتقدملي".

تفاصيل الاعتداء داخل الكوافير

وروت الفتاة تفاصيل الواقعة، قائلة إنها كانت متواجدة داخل الكوافير أثناء العمل، قبل أن يفاجئها خطيبها السابق بالدخول والتعدي عليها بالضرب وإهانتها أمام الموجودين.

وأضافت: "مكنتش قادرة أتناقش معاه.. ضربني وبهدلني والناس اتلمت علينا".

وأكدت أنها لم ترتكب أي خطأ في حقه، مشددة على تمسكها بحقها القانوني وعدم التنازل عن الواقعة.

"عاوزة حقي"

واختتمت الفتاة حديثها قائلة: "عاوزة حقي ومش هتنازل عنه أبدًا.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه"، مؤكدة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.





