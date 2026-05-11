"أنا محبط جداً".. ترامب يجدد انتقاده للأكراد بعد مزاعم تسليمهم أسلحة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، التعبير عن خيبة أمله تجاه الأكراد، متهماً إياهم بالاستيلاء على أسلحة قالت واشنطن إنها أُرسلت إلى معارضين إيرانيين، وهو ما نفته مجموعات كردية بشكل قاطع.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من هذا العام، إن إدارته أرسلت أسلحة إلى متظاهرين إيرانيين معارضين للحكومة عبر الأكراد، لكنه قال إن هذه الأسلحة بقيت لدى مجموعات كردية ولم تصل إلى وجهتها.

وخلال حديثه مع الصحفيين في فعالية تتعلق بالرعاية الصحية للأمهات اليوم الإثنين، كرر ترامب هذه الادعاءات قائلاً إن المتظاهرين الإيرانيين لم ينزلوا إلى الشوارع لأنهم لم يحصلوا على أسلحة.

وأضاف: "كنا نعتقد أن الأكراد سيقومون بتسليم الأسلحة، لكنهم خيبوا أملنا. الأكراد يأخذون. لديهم سمعة جيدة في الكونجرس، يقول الكونجرس إنهم يقاتلون بشراسة، لا، إنهم يقاتلون عندما يتم الدفع لهم. أنا محبط جداً من الأكراد".

من جانبها، نفت عدة مجموعات كردية إيرانية بشكل قاطع هذه الاتهامات. كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق، أن تصريحات ترامب جاءت في إطار دعم عام للشعب الإيراني، وليس تأكيداً على عمليات نقل أسلحة محددة.

وأشار عدد من مسؤولي إقليم كردستان أيضاً في وقت سابق، إلى أنهم لا يملكون أي معلومات عن تسليم أسلحة من الولايات المتحدة إلى الأكراد.