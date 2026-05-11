قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي لـ"مصراوي"، إن القفزة المفاجئة التي شهدها سعر الدولار خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه تعكس بشكل مباشر مرونة سعر الصرف ومدى تأثره بالتطورات الجيوسياسية وحالة القلق السائدة في الأسواق العالمية والإقليمية.

وأوضح عبد العال أن زيادة التوترات السياسية والعسكرية بالمنطقة بين أمريكا وإيران تدفع سعر الدولار للارتقاع مقابل الجنيه، في حين يؤدي انحسار المخاوف وعودة الحديث عن التهدئة أو الحلول الدبلوماسية إلى تحسن أداء العملة المحلية واستعادة جزء من قوتها.

وأضاف أن ما حدث خلال الساعات الأخيرة جاء عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترحات الإيرانية الأخيرة، وهو ما أعاد أجواء التصعيد والمواجهة إلى المشهد من جديد، لتعود معه حالة التوتر وعدم اليقين إلى الأسواق المالية وأسواق الصرف.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تراوحت بين 20 و29 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وكان سعر الدولار قلل من مكاسبه وتراجع مقابل الجنيه خلال آخر 3 أيام عمل بالبنوك بنحو 1.1 جنيه قبل أن يعود الارتفاع اليوم بشكل مفاجئ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رفضه للمقترح الإيراني بشأن إنهاء الحرب، ما أعاد حالة التوتر والقلق إلى الأسواق العالمية.

تخارج جزئي للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة

وأشار عبد العال إلى أن المستثمرين عادة ما يتجهون في مثل هذه الظروف إلى زيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار عالميًا وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة سعر الصرف في مصر.

وأكد عبد العال أن التحركات الحالية في سعر الدولار لا ترتبط بعوامل داخلية جوهرية بقدر ارتباطها بالتوترات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية المتسارعة، موضحا أن السوق أصبحت شديدة الحساسية تجاه أي تصريحات أو تطورات سياسية مرتبطة بالأزمة الحالية.

وارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية مدعومًا بحالة الإقبال على الملاذات الآمنة، إلى جانب بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي عززت التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية لفترة أطول.

