وصل عدد مشاهدات أغنية "تباعاً تباعاً" التي طرحتها المطربة شيرين عبدالوهاب، إلى ما يزيد على مليون و700 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل حولها.

وتباينت الآراء حول الأغنية ما بين الإعجاب من جهة، والتعليق على صياغتها من جهة أخرى.

وتحدث المؤلف والملحن عزيز الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن أغاني "الحضن شوك" و"تباعاً تباعاً" التي كتبها ووضع ألحانها وطرحتها شيرين عبدالوهاب.

عزيز الشافعي يرد

ورداً على سؤال عن اللجوء إلى التجريب في صياغة الأغاني، أجاب عزيز الشافعي قائلاً: "أغاني (الحضن شوك) ومن بعدها (تباعاً تباعاً) بها تجريب بشكل مختلف في صياغة الأغنية، وأزيدك من الشعر بيتاً؛ أغانٍ عديدة لي منها (تعالى أدلعك) لبهاء سلطان، و(بتمنى أنساك) التي غنتها شيرين عبد الوهاب، و(مش حبيبي وبس) مع أنغام، وحتى (هوبا) التي قدمتها روبي وغيرها، كلها فيها تجريب في شكل الأغنية".

وتابع: "الأغاني اللي كتبتها سعيت فيها إن يكون لها طابع وشكل معين تقدر تنسبه ليا، وتقول عليها (شكل عزيز الشافعي)، ومش بلتزم فيها بالقوالب الجامدة اللي تقول إننا بنحط اللحن بالطريقة المعروفة بالـ 'sequence'، ونغني مفردات مكررة".

وأوضح عزيز: "أنا أكتب وألحن الأغنية في نفس اللحظة، ولا أتبع نظام كتابة كلام منسق ومنظم ومرتب ثم ألحنه لاحقاً، لكن أكتب حالة شعورية منغمة ولا أتبع نظام النظم العادي المعروف، وحتى القافية والوزن والسجع أتعامل معها بطريقة مختلفة".

"تباعاً تباعاً" والتجريب

ودافع عزيز الشافعي عن رؤيته قائلاً: "أغاني (الحضن شوك) و(تباعاً تباعاً) والأغاني التي ذكرتها لك، إذا كُتب الكلام تجدها موزونة تماماً والمعاني مترابطة وبمفردات جديدة، لكن لها شكل مختلف عن الأغاني التقليدية التي يقدمها آخرون ونجحت أيضاً".

وأضاف: "بعد ما قدمته، والحمد لله نجحت الأعمال وتصدرت، لماذا لا نتصدى لتجريب أشكال وقوالب جديدة ومختلفة؟ بالعكس هذا واجب علينا، ودوري يفرض السعي لتحريك المياه الراكدة، وأثبت أننا نستطيع تقديم نوعية مختلفة من الأغاني مثلما فعل 'الرابرز' وفرق وفنانو الـ 'underground' الذين لديهم الشجاعة لكسر القوالب الجامدة التي تقدم بها الأغنية 'البوب' أو الأغنية العادية، وقدموا أغاني بأشكال ومفردات وبطريقة مختلفة".

وعن أسلوبه في التعامل مع أغانيه، قال: "قد يكون التجريب أسهل في الراب وأغاني الـ 'underground' أو التراب، لكنه صعب جداً في أغاني البوب إذ تلتزم بلحن وكلمات لها معنى ومفردات جديدة تمنح الأغنية شكلاً جديداً، ورغم صعوبة ذلك جداً، الحمد لله عرفت أعمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وفي كل مرة كنت أُفاجأ بالهجوم مثلما حدث في (بتمنى أنساك)، ومن قبلها (يوم تلات) التي قدمها عمرو دياب، و(تعالى أدلعك) و(هوبا) وغيرها، وهي أغانٍ البعض لم يفهمها في البداية لكنها نجحت جداً بعد ذلك".

هجوم وعتاب

ورداً على الهجوم الذي تعرضت له الأغاني، قال عزيز: "أقبل دائماً آراء وتعليقات الجمهور ولهم كل الحق أن العمل يعجبهم أو لا يعجبهم، ووارد الذي لا يعجبه اليوم يعجبه غداً أو بعد سنة أو عشر سنوات، أو لا يعجبه أصلاً، هم أحرار".

وأوضح: "لكن لي عتاب على بعض الذين بحكم عملهم في المجال الصحفي والموسيقي لم يقدروا أن هذه الأغاني على مستوى إبداعي كبير ومتطور وثوري جديد، وأن عليهم دراسة ذلك قبل التسرع ومسايرة (تريند الهجوم) لمجرد رفع المشاهدات والمتابعات على صفحات مواقع التواصل".

وأكمل عزيز حديثه قائلاً: "أنا مع النقد وكل الآراء، وأستوعب هذا بصبر وثقة في ربنا وفي موهبتي وفي المكانة التي وصلت لها، وإن شاء الله دائماً أسعى لتقديم الجديد، ولن أخشى من هجوم البعض، وذلك عن قناعة أنه في النهاية سيتحول هذا الهجوم بعد الاستيعاب إلى فهم وحب، لكن بالنسبة إلى مسايرة الهجوم لمجاراة (تريند) هذا ما أعتبره عيباً ولا يصح، وبالذات من المتخصص الذي يجب أن يكون منصفاً".

شجاعة شيرين عبدالوهاب

وعن موقف المطربة شيرين عبد الوهاب، قال: "هذه الأغاني متقدمة ومتطورة، وشجاعة كبيرة من شيرين عبدالوهاب أن تعود لجمهورها الذي ينتظرها وتطرح أغاني لها أشكال مختلفة وكلمات لها طريقة كتابة جديدة بألحان مختلفة".

ودافع عن رؤيته قائلاً: "لو لم نملك شجاعة التجريب مع مطربة كبيرة مثل شيرين عبدالوهاب وغيرها من المطربين الكبار الذين ذكرت أغانيهم، سنجرب مع مَن؟".

واختتم عزيز الشافعي: "أنا سعيد بنجاح الأغاني وتصديرها (التريند) العالمي والمصري والدول العربية؛ فـ (تباعاً تباعاً) هي رقم واحد في عشر دول عربية بعد يوم ونصف من إصدارها، ولا يحدث هذا في أغانٍ كثيرة، لكنه حدث مع شيرين عبد الوهاب في (تباعاً تباعاً) و ايضا في (الحضن شوك) التي تصدرت 'التريند' العالمي من أول يوم وما زالت، وفرحان بهم جداً".

