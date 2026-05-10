أول تعليق من أحلام بعد حفل "ليلة الموسيقار طلال" في دار الأوبرا المصرية

كتب : نوران أسامة

02:07 م 10/05/2026 تعديل في 02:07 م
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    صور من حفل أحلام بدار الأوبرا المصرية
    أحلام تتألق في أحدث ظهور لها
    أحلام تتألق في حفلها الآخير
    أحلام تتألق في أحدث ظهور لها
    أحدث ظهور لأحلام على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية

أحيت الفنانة أحلام، مساء الجمعة 8 مايو، ليلة موسيقية ساهرة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "ليلة أحلام والموسيقار طلال".

ووجهت أحلام رسالة شكر للموسيقار طلال، كما أعربت عن امتنانها لدار الأوبرا المصرية، وفريق العمل من مهندسي الصوت و الإضاءة والكاميرات، إضافة إلى الإشراف العام على الحفل، وفريق مكتبها، والإعلامية لجين عمران مقدمة الحفل.

احلام تنشر صورًا من حفل دار الأوبرا المصرية


ونشرت أحلام صورا من الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "تحية من القلب للموسيقار الكبير د. طلال صاحب الألحان المعتقة بدهن العود، ومن القاهرة مدينة الفن والطرب، اجتمع الحب والإحساس والموسيقى في ليلة حملت اسم موسيقار كبير صنع الكثير من الجمال في الأغنية الخليجية والعربية".

وأضافت: "تشرفت بالغناء لألحان موسيقار كبير صنع ذاكرة جميلة في قلوبنا جميعا، شكرا لهذا الحب الكبير، وشكرا لكل جمهور حضر من مصر والخليج والوطن العربي".

تفاصيل حفل أحلام


تضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أعمال الموسيقار طلال، من بينها: "السيدة الأولى"، "فوق ما تصور"، "لا تقول إن الليالي فرقتنا"، "فدوة عيونك"، "كأني عمري ما حبيت"، "كلمة زعل"، "مين أثر عليك"، و"أيام الصفاء".

