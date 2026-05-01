نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة صور جديدة له عبر صفحته على "فيسبوك"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

وظهر زاهر في الصور وهو يستمتع بوقته مع بناته ليلى ومنى ونور والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية وسط أجواء ربيعية، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

آخر مشاركات أحمد زاهر في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات أحمد زاهر في الدراما التلفزيونية بظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول سيدة تدعى موناليزا ندخل في العديد من الصراعات التي تقلب حياتها رأسا على عقب.

شارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، جوري بكر، شيماء سيف، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

آخر مشاركات أحمد زاهر على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد زاهر على شاشة السينما بفيلم "يوم 13" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، حول عودة عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

اقرأ أيضا:



فاز بجائزة إيمي ورشح للسعفة الذهبية..10 معلومات عن مخرج مسلسل "الأمير" لـ أحمد عز





قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء



