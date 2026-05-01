أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الأهلي في قمة الدوري المصري، مؤكداً أن الأداء والنتيجة لم يرقيا لطموحات الفريق.

أبرز تصريحات معتمد جمال بعد خسارة القمة أمام الأهلي

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة إن الفريق بدأ اللقاء بشكل جيد لكن بعض الأخطاء البسيطة تسببت في استقبال هدفين، مشيراً إلى أن الزمالك حاول العودة في الشوط الثاني وقدم بداية قوية إلا أنه لم ينجح في استثمار ركلة الجزاء التي حصل عليها.

وأضاف معتمد جمال أنه يشعر بالحزن تجاه جماهير الزمالك التي كان يتمنى أن تغادر الملعب سعيدة بنتيجة إيجابية، موضحاً أن الفريق رغم التأخر لم يفقد السيطرة على وسط الملعب في فترات من اللقاء.

معتمد جمال يكشف سبب اختيار عبدالمجيد لركلة الجزاء

كما أوضح أن منح الحرية للاعب البرازيلي خوان بيزيرا داخل الملعب جاء بهدف مساعدته على التخلص من الرقابة، مؤكداً أن حسام عبد المجيد هو المنفذ الأول لركلات الترجيح داخل الفريق لكن الحظ لم يحالفه في تنفيذ الركلة خلال المباراة.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن فريقه كان الأفضل في أول 15 دقيقة من اللقاء لكنه تأثر بعد استقبال الأهداف، معتبراً أن سوء الحظ كان حاضراً في المواجهة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين قادرون على تجاوز الإحباط وأن الفريق سيغلق ملف القمة سريعاً للتركيز على المباريات المقبلة، إذ يتبقى مباراتان حاسمتان يسعى من خلالهما الزمالك لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على لقب الدوري حتى النهاية.

