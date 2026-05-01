قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية انتقلت من مرحلة تلقى العلاج إلى المفهوم الأشمل وهو السياحة من أجل الصحة، موضحًا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الطبى.

وأضاف عبد الغفار خلال حواره على قناة "المحور" أن الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولى الثانى للسياحة العلاجية شهدت إجماعًا على قدرة مصر فى احتلال مكانة مرموقة بين أهم الدول المستقطبة للسائح الصحى عالميًا.

وأشار إلى أن المفهوم الجديد يتجاوز التدخل الطبى التقليدى ليشمل مراكز الاستشفاء الطبيعى، وتأهيل ما بعد الجراحات المعقدة، إضافة إلى تحقيق حالة الكمال البدنى والنفسى والاجتماعى للسائح، بما يضمن تجربة متكاملة.

وتابع أن العنصر البشرى يمثل الركيزة الأولى فى هذه المنظومة، واصفًا الفرق الطبية المصرية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بأنها من الأكفأ والأكثر طلبًا عالميًا، وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية.

وشدد عبد الغفار على أن الجانب الإنشائى شهد قفزة نوعية فى تجهيزات المستشفيات الحكومية، مستشهدًا بمستشفى طنطا العام التى استقبلت جراح زراعة الأعضاء العالمى الدكتور كريم أبو المجد لإجراء عمليات دقيقة، مما يعكس مستوى التطور التقنى فى المحافظات.

وأكد أن أكبر عائق كان يتمثل فى تشتت المسؤولية بين الوزارات، وهو ما تم حله بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطنى للسياحة الصحية، الذى يعمل كجهة ربط بين وزارات الصحة والسياحة والتنمية المحلية لضمان جودة الرحلة اللوجستية للسائح.