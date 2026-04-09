أعلن السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل"علي كلاي"، عن موعد عزاء والده الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب محمود حمدان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "شكر الله سعيكم جميعا، ممتن جدا لكل كلمة طيبة ولكل حد وقف جنبي وواساني في مصابي، عزاء والدي المهندس عادل حمدان غدا الجمعة بإذن الله في الحامدية الشاذلية بالمهندسين، من الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ".

انهيار محمود حمدان في جنازة والده

لم يتمالك السيناريست محمود حمدان نفسه في جنازة والده الراحل، الذي تم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

وأعلن السيناريست محمود حمدان وفاة والده يوم الثلاثاء 7 أبريل، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

محمود حمدان ينتظر عرض "شمشون ودليلة" قريبا

ينتظر السيناريست محمود حمدان عرض فيلمه الجديد "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

تدور أحداث الفيلم إطار أكشن اجتماعي، حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، تأليف محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

اقرأ أيضا:

بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات

مواقف إنسانية مؤثرة من مواهب ولجنة التحكيم The Voice Kids