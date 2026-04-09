وجهت الفنانة نادية مصطفى، رسالة للشعب اللبناني بعد الأحداث الصعبة التي وقعت خلال الساعات الماضية والعملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال على بيروت.

نادية مصطفى توجه رسالة للشعب اللبناني

وكتبت نادية مصطفى، عبر حسابها على إنستجرام: "قلبي مع لبنان.. مع شعبه الطيب الصامد الذي يدفع ثمنا لا ذنب له فيه سوى أنه يريد أن يعيش في أمان".

نادية مصطفى عن أحداث لبنان: "عدوان غاشم لا مبرر له سوى أطماع"

وتابعت: "ما يحدث الآن هو اعتداء سافر وعدوان غاشم لا مبرر له سوى أطماع لا تعرف رحمة تسعى لسرقة الاستقرار وانتزاع الفرح والطمأنينة من القلوب وبث الخوف في النفوس".

واستكملت: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان سببا في هذا الألم، اللهم أجعل تدبيرهم في تدميرهم ورد كيدهم في نحورهم".

وأضافت: "اللهم أحفظ مصر قيادة وشعبا وأرضا وسماءا وأحفظ لبنان والخليج العربي وسائر بلادنا العربية أرضا وشعوبا.. واحمِي يا رب كل الأبرياء وكل من لا ذنب لهم إلا أنهم وُجدوا في قلب هذا الصراع.. اللهم ارزقنا الطمأنينة وأكتب لنا حياة آمنة يملؤها السلام والسكينة وألطف بنا يا رب العالمين".

