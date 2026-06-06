كشف الفنان محمد الصاوي عن كواليس علاقته بالفنان أحمد العوضي، مشيدًا بأخلاقه ودعمه المستمر لزملائه خلال العمل، كما استعرض بداياته الفنية التي انطلقت من مسرح جامعة القاهرة قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

محمد الصاوي يشيد بالفنان أحمد العوضي

وقال محمد الصاوي، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، إن الفنان أحمد العوضي من الشخصيات المحترمة التي يفضل العمل معها، مشيرًا إلى أنه يمتلك روحًا ودودة تجعلك تشعر وكأنك تعرفه منذ سنوات طويلة، وأضاف أن العوضي يتميز بالشهامة ومساندة زملائه أثناء التصوير، مؤكدًا: "هو الولد الجدع اللي بيساند أصحابه وقت التصوير وأنا بحبه".

بداية محمد الصاوي الفنية

وتحدث محمد الصاوي عن بداية رحلته الفنية، موضحًا أن التمثيل لم يكن ضمن خططه أو اهتماماته في البداية، إلا أن بعض أصدقائه في كلية التجارة بجامعة القاهرة شجعوه على الانضمام إلى فريق المسرح بالكلية.

وأشار إلى أنه أثناء حضوره أحد الأنشطة المسرحية، دعاه أحد الطلاب للصعود إلى خشبة المسرح والجلوس مع الفريق، رغم تأكيده المتكرر أنه لا يملك أي موهبة في التمثيل، إلا أن إصرار زملائه دفعه لخوض التجربة.

وأوضح أنه شارك في أحد العروض المسرحية لمدة أسبوعين، وبعد تقديم العرض فوجئ بتفاعل الجمهور وقبولهم له، الأمر الذي منحه شهرة واسعة داخل الكلية والجامعة، خاصة بسبب الإفيهات التي قدمها خلال المسرحية.

وأكد أن تلك التجربة كانت نقطة التحول الحقيقية في حياته الفنية، حيث بدأ بعدها المشاركة في عروض مسرحية على مستوى الجامعات المختلفة.

وأشار الفنان إلى أنه حصل على لقب "أفضل ممثل على مستوى الجامعات"، لافتًا إلى أن المخرج الراحل جلال الشرقاوي نصحه خلال دراسته بالفرقة الرابعة بالتقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية على سبيل التجربة.

وأضاف أنه استجاب للنصيحة وتقدم للمعهد، ونجح في اختبارات القبول، لتبدأ بعدها رحلته الاحترافية في عالم الفن والتمثيل.

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