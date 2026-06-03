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قبل إعلان اعتزاله.. ماذا قال توفيق عبدالحميد عن وفاة سهام جلال؟

كتب : سهيلة أسامة

11:52 ص 03/06/2026

توفيق عبدالحميد

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حرص الفنان توفيق عبدالحميد على نعي الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا فجر أمس الثلاثاء، وذلك قبل ساعات من إعلانه اعتزال الفن.

ماذا قال توفيق عبدالحميد عن وفاة سهام جلال؟

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "سؤال يشغلني طوال الوقت رغم أننا لم نكن أصدقاء.. هي سهام الله يرحمها ماتت من ساعات ولا من سنين؟".

توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله الفن

وفي سياق آخر، أعلن الفنان الكبير توفيق عبدالحميد اعتزاله الفن، مؤكدًا أنه لا ينوي التراجع عن هذا القرار.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة الحمد لله، عندي مشاكل صحية، وإذا تعافيت منها بإذن الله أحب أختم حياتي الفنية على المسرح القومي".

آخر ظهور للفنان توفيق عبدالحميد

وكان آخر ظهور فني لتوفيق عبدالحميد من خلال مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته ريهام حجاج، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمود حجازي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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