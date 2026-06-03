كشف أحمد حسام ميدو عن تفاصيل مكالمة جمعته بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه لعب دورًا في دعم فكرة انضمام الموهبة المصرية الشابة حمزة عبدالكريم لاعب فريق شباب برشلونة، إلى قائمة الفراعنة خلال الفترة الحالية.

ويستعد منتخب مصر، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستنطلق في منتصف الشهر الجاري، ويستهل مشواره بمواجهة بلجيكا، قبل أن يلتقي بنيوزيلندا، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام إيران.

مكالمة ميدو مع حسام حسن

وقال ميدو، خلال تصريحاته عبر برنامجه على قناة النهار، إنه تحدث مع حسام حسن بشأن أهمية وجود اللاعب ضمن معسكر المنتخب، حتى وإن لم يكن له دور فني مباشر في المباريات، موضحًا أن مجرد تواجد لاعب شاب ينشط في صفوف برشلونة من شأنه أن يسلط الضوء إعلاميًا على المنتخب المصري ويعزز الاهتمام بالمواهب الصاعدة.

وأضاف ميدو أن ضم حمزة عبدالكريم يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الفني، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين الأجيال داخل المنتخب، واستفادة اللاعب من الاحتكاك بنجوم كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش واكتساب الخبرات منهم خلال المعسكرات والمباريات الدولية.

واستشهد ميدو بتجربة الأسطورة البرازيلية رونالدو في كأس العالم 1994، حيث تواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل رغم عدم مشاركته في أي مباراة، بهدف اكتساب الخبرة والاستعداد للمستقبل.

أهمية تواجد حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

كما أشار إلى أن ظهور اللاعب مع المنتخب الأول قد يمنحه دفعة إضافية في مسيرته الاحترافية، وقد يساهم في تعزيز فرصه داخل برشلونة، مؤكدًا دعمه الكامل لقرار حسام حسن بضم اللاعب.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أهمية تواجد المزيد من اللاعبين المصريين في الأندية الأوروبية الكبرى، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة الكرة المصرية على المدى الطويل ويعزز من قوة المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

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