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أنقذ السكان من كارثة.. إصابة حارس عقار بحروق في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:54 ص 03/06/2026

انفجار اسطوانة بوتاجاز - ارشيفية

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أصيب حارس عقار بحروق متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران بأسطوانة بوتاجاز في الغرفة سكنه بعقار بمنطقة فلمنج بحي شرق الإسكندرية.

بلاغ بنشوب حريق في فلمنج

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بسبب أسطوانة بوتاجاز بعقار بشارع كمال الطويل بمنطقة فلمنج نطاق دائرة القسم.

تحرك الحماية المدنية لموقع الحريق

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول المكان لحماية المارة ومنع امتداد ألسنة النيران.

تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز

وتبين من الفحص أنه أثناء تفقد المدعو "ع.ال.خ.ع" حارس عقار غرفته في الطابق الأرضي بعقار مكون من 13 طابقًا فوجئ بتسرب في غاز من أسطوانة البوتاجاز.

العناية الإلهية تنقذ سكان عقار

وكشفت المعاينة أن حاول إخراج الإسطوانة خارج غرفته فاشتعلت بها النيران بشكل مفاجئ بسبب وصول جسم مشتعل إليها، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة من الدرجة الثانية في أنحاء جسده.

إخماد حريق في الإسكندرية

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى رأس التين العام، لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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الإسكندرية حريق الحماية المدنية

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