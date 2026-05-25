أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اعتزاز مصر العميق بانتمائها الإفريقي، وحرصها الدائم على دعم الأشقاء في القارة، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات المياه والبيئة والمناخ، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها القارة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة والرخاء لشعوب أفريقيا، بمناسبة الاحتفال بـ”يوم إفريقيا”.

التعاون محور رئيسي

وأوضح سويلم أن التعاون مع الدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية لسياسة وزارة الموارد المائية والري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات بالدول الإفريقية.

سلط سويلم الضوء على تنفيذ وزارة الري للعديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، في مجالات إدارة الموارد المائية، وتطهير الحشائش بالمجاري المائية، وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

كما أطلقت مصر ـ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل.

تحديات مائية ومناخية

وشدد وزير الري على أن التحديات المائية والمناخية التي تواجه القارة تتطلب تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن مصر تضع خبراتها الفنية والمؤسسية في خدمة أشقائها الأفارقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتدريبية وبحثية، تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز صمود المجتمعات الأفريقية أمام التحديات المتزايدة.

وأضاف أن مصر تحرص على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه والمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي “PACWA”، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية بالقارة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم البحث العلمي، وإعداد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمياه والتكيف المناخي.

دعم العمل الأفريقي المشترك

وأعاد الدكتور سويلم التأكيد على حرص مصر على دعم العمل الإفريقي المشترك من خلال التعاون الفعال مع مجلس وزراء المياه الأفارقة “أمكاو”، باعتباره منصة مهمة لتنسيق الرؤى والمواقف في القضايا المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن المائي بالقارة،



كما أشار إلى أن مصر تتولى حاليا رئاسة "مرفق المياه الإفريقي"، الذي يعد أحد الآليات المهمة لدعم إعداد وتمويل المشروعات المائية بالدول الإفريقية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ، كما أكد حرص مصر على تعزيز دور المرفق في دعم الدول الأفريقية وتحفيز الاستثمارات في قطاع المياه.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور سويلم أن مصر ستواصل التزامها الراسخ بدعم الأشقاء الأفارقة في مجالات المياه والبيئة والمناخ، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، والعمل مع الدول والمؤسسات الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، بما يدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة والرخاء لشعوب القارة الأفريقية.

يذكر أن القارة الإفريقية تحتفل سنويا بـ"يوم إفريقيا"، في الخامس والعشرين من مايو، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، عام 1963، والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي.