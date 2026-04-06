وزيرة الثقافة تفتتح "كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية" بالتزامن مع حفل عمر خيرت

كتب : منى الموجي

11:28 م 06/04/2026
    وزيرة الثقافة تفتتح كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية
    وزيرة الثقافة تفتتح كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية
    وزيرة الثقافة تفتتح كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية

شهدت دار الأوبرا المصرية، حضور الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لافتتاح معرض "كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، والمقام بالتزامن مع حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية

وأكد بيان صحفي صادر عن دار الأوبرا المصرية، أن الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة أشارت في كلمتها إلى أن الأوبرا تحتضن كنوزاً فنية تشهد على تفرد المبدعين المصريين والعالميين، معبرة عن فخرها بهذا الحدث.
وأضافت أن التقاء التشكيل بالموسيقى يخلق حالة وجدانية متكاملة تعمل على تأكيد دور الفنون الراقية في تطوير الوعي وبناء الإنسان، ونوهت أن الأعمال تتنوع بين الواقعية والتجريدية والتعبيرية، وترسم بانوراما حية لتطور الفن التشكيلي عبر عقود، كما تكشف عن جانب من ثروات الأوبرا التي تعد حاضنة للإبداع بكل أشكاله.

معرض كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية

يُذكر أن معرض كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية يُلقي الضوء على جهود وزارة الثقافة في إحياء التراث الفني، باعتباره يضم نخبة مختارة من أعمال تشكيلية ونحتية وخزفية لكوكبة من عمالقة الفن المصري والعالمي، منهم: سيف وانلي، تحية حليم، حامد ندا، حسين بيكار، زينب السجيني، آدم حنين، محمد صبري، إنجي أفلاطون، سيد سعد الدين، عدلي رزق الله، وأحمد شيحا.

