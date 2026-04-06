شهدت احتفالات النجمات العالميات، وفي مقدمتهن المطربة كاتي بيري، بعيد الفصح، تنوعا غلب عليه الطابع العائلي والمرح.

وقامت المطربة العالمية كاتي بيري، عبر خاصية "القصص" على صفحتها بموقع "إنستجرام"، بنشر صورة لها وهي ترتدي نظارة على شكل الأرنب الشهير في احتفالات عيد الفصح، والذي يُعد رمزا لبداية حياة جديدة.

عيد الفصح في منازل جاستن بيبر وعائلة كاردشيان

نشرت عارضة الأزياء العالمية هيلي بيبر، زوجة مغني الراب جاستين بيبر، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو بمناسبة احتفالات عيد الفصح.

ونشرت "هيلي" صورة وهي تضع على رأسها أذني الأرنب الشهير، وأخرى ظهر فيها زوجها "جاستين" وهو يحمل طفلهما، وثالثة تظهر طفلها وهو يمسك بـ "كعك ملون".

كما شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عبر صفحاتها بمواقع التواصل، صوراً تجمعها مع والدتها وشقيقاتها كورتني كاردشيان وروب كاردشيان، في تجمع عائلي دافئ بمناسبة عيد الفصح.

