إعلان

أول تعليق من محامي هيفاء وهبي بعد جلسة محاكمة طبيب التجميل

كتب : مصطفى حمزة

03:57 م 06/04/2026

هيفاء وهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المستشار شريف حافظ، محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاصيل الجلسة التي عُقدت في محكمة القاهرة الاقتصادية، لنظر الدعوى التي أقامها ضد طبيب تجميل شهير؛ بسبب استغلال صور ومقاطع فيديو تخص "هيفاء" للترويج لعيادته.

وتحدث المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قائلاً: "المحكمة حددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم ضد الطبيب، بعد ثبوت استخدامه صورتها وأداءها الفني دون الحصول على موافقة قانونية".

تفاصيل نزاع هيفاء وهبي وطبيب التجميل

وتابع المحامي: "ما قام به المدعى عليه يُعد استغلالاً تجارياً غير مشروع لأداء فني محمي قانوناً، بالمخالفة الصريحة لنصوص مواد قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تقرر للفنان المؤدي حقوقاً حصرية في الترخيص أو المنع لأي استغلال، وبصفة خاصة عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح: "النجمة هيفاء وهبي توجهت في أبريل 2023 إلى أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تصوير مقطعين دعائيين لدعم المركز لمرة واحدة فقط، ودون وجود أي اتفاق يجيز إعادة نشرهما أو استغلالهما لاحقاً".

وأضاف محامي هيفاء وهبي: "الطبيب خرق الاتفاق وأعاد نشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الفنانة، وهذا يمثل مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ولم يستجب لمطالبها بحذف المقاطع أكثر من مرة".

محامي هيفاء وهبي يحرر بلاغا ضد نقابة المهن الموسيقية

وفي سياق آخر، قام محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتحرير بلاغ رسمي ضد نقابة المهن الموسيقية، طالب فيه بإلزام مجلس النقابة والنقيب الفنان مصطفى كامل بإلغاء قرار منعها من العمل في مصر، تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها.

هيفاء وهبي نقابة المهن الموسيقية محكمة القاهرة الإقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

