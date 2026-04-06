احتفل النجم المصري العالمي مينا مسعود وزوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه بمناسبة عيد الفصح.

نشر مينا وزوجته إميلي، عدد من الصور عبر صفحاتهما الرسمية على "انستجرام"، إذ ظهر الثنائي وهما يتناولان إحدى الوجبات بأحد المطاعم في اليابان، إذ قاما بتلوين الوجبة لتصبح مثل البيض الملون الذي يشتهر به هذا العيد.

مينا مسعود يحتفل بعرض فيلم "في عز الضهر" على نتفليكس

وكان مينا مسعود احتفل مؤخرا بنجاح فيلم "في عز الضهر" الذي بدأ عرضه مؤخرا على شبكة "نتفليكس".

ونشر مينا مسعود، بوستر الفيلم عبر صفحته على فيسبوك، وعلق: "شكرا مصر، فيلمي المصري الأول على نتفليكس احتل المركز الأول على مستوى العالم، ولكن هذه المرة الأمر مختلف، قمت بتصوير فيلم في عز الضهر مع أبطال وفريق عمل من المصريين، وتحدثت في الفيلم بلغتي الأم، لأراه الآن ضمن التوب 10 في البلد التي ولدت فيها، والأمر يعني لي الكثير، ده فيلمي الأول في مصر ولن يكون الأخير".

مينا مسعود ينتظر عرض فيلمه الجديد "Daniel"

ويواصل مينا مسعود تصوير فيلمه الجديد "Daniel" والمقرر عرضه بالسينمات لاحقا هذا العام.

تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي خلال فترة السبي اليهودي إلى بابل، واجه دانيال وأصدقاؤه محنًا جمة مع غزو جيوش بابل للقدس. وفي عهد الملك نبوخذ نصر، نالوا حظوة ملكية، لكنهم اكتسبوا أعداءً واختُبر إيمانهم في أتون النار.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

كما يشارك مينا مسعود ببطولة فيلم التشويق "The American Spring" ويتعاون خلاله مع النجمة العالمية كريستينا هيندريكس.

تدور أحداث الفيلم حول تعثر حملة حاكم الولاية الرئاسية حتى يقوم صديقه، وهو عالم سياسي مثير للجدل، بتسليط الضوء على برنامجهما الراديكالي، مما يثير جدلاً وطنياً ويطلق العنان لفوضى سياسية، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

