حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية

طالبت سارة صبري، حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية.

ونشرت سارة صورة تجمعها بجدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "قطعة من قلبي.. أرجوكم ادعوا لجدي".

حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وكان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كشف أن والده ما زال غائبًا عن الوعي، ويخضع للعلاج داخل العناية المركزة، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال عيد الفطر الماضي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن حالته لا تزال حرجة، وإنه يعاني من مشكلات صحية في الرئة، وانخفاض نسبة المعادن والهيموجلوبين في الدم"،

ونفى أحمد وضع والده على أجهزة التنفس الصناعي بسبب ضيق التنفس، وأكد أنه يخضع فقط لجهاز أكسجين عبر الأنف لمساعدته على الحصول على النسبة المطلوبة من الأكسجين والحفاظ على معدلاته الطبيعية في الجسم.

آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

يذكر أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة غاب عن المشاركة في الأعمال الفنية، منذ عام 2021، الذي شهد ظهوره في أكثر من عمل، بينها: مسلسل "موضوع عائلي"، ومسلسل "هجمة مرتدة".

