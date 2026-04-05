"شكرًا من القلب".. أحمد عزمي يعلق على تكريمه من مهرجان المسرح العالمي

كتب : نوران أسامة

02:02 م 05/04/2026 تعديل في 02:18 م

علق الفنان أحمد عزمي علق تكريمه من مهرجان المسرح العالمي، تقديرًا للنجاح اللافت الذي حققه خلال مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2026 في مسلسل حكاية نرجس.

ونشر عزمي صورة له أثناء تكريمه عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وكتب: "في أحضان المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي رحاب أساتذتي وزملائي الذين غمروني بمحبة الأهل وتقدير الإخوة، كانت ليلة من أجمل الليالي. شكرًا لمعهدي وبيتي وأساتذتي على هذه اللحظات التي أعادتني لأيام رائعة. شكرًا من القلب، ستظل هذه الليلة مصدر فرح وفخر كبير في قلبي".

كما خص بالدعاء الفنان سامي عبدالحليم بعد تعرضه لوعكة صحية، وكتب: "كل الدعوات بالشفاء العاجل لأستاذي الدكتور سامي عبدالحليم".

وعلقت الفنانة ريهام عبدالغفور على منشوره قائلة: "مبروك يا زوزو عن جدارة"، ليرد عليها: "ربنا يكتبلك الفرح والسعد يا وش السعد".

وحقق مسلسل حكاية نرجس المأخوذ عن أحداث حقيقية، نجاحًا ملحوظًا منذ عرضه في دراما رمضان 2026، ونال إشادة الجمهور. وشارك في بطولة العمل ريهام عبدالغفور، وحمزة العيلي، وبسنت أبو باشا، وتامر نبيل، وسماح أنور، تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء.



