انتقدت الفنانة راند البحيري بعض المتابعين الذين تحدثوا بشكل مسيئء على صورة مكة، ابنة النجم المصري محمد صلاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كيف هاجمت راندا البحيري منتقدي مكة محمد صلاح

وكتبت راندا في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "ايه الناس المريضة دي؟ ايه دا يخربيت الكومنتات يا جماعة! احنا المفروض نتصدى للناس دي ونرد عليهم".

وأضافت: "الساكت عن الحق شيطان أخرس محدش يشوف حد بيغلط في واحده في الكومنتات ويسكت".

تفاعل جمهورها مع المنشور بشكل كبير، حيث أيد البعض موقفها في الدفاع عن خصوصية أسرة صلاح، وعدم الحديث عن طفلة صغيرة بهذا الشكل.

وجاءت تعليقات بعد المتابعين على حساب راندا البحيري، كالتالي: "مرضى نفسيين"، "هي الناس حصلها إيه بالظبط"، "مرضى أقسم بالله"، "قلة الذوق يتفضح صاحبها"، "حاجة وحشة جدا ومسيئة".

راندا البحيري ومشوارها في إثارة الجدل

وتهتم راندا البحيري دائما بإثارة الجدل والحديث عن الأمور الهامة التي تخص نجوم الفن والكرة على صفحتها الشخصية، حيث علّقت راندا البحيري على خضوع داليا البحيري لعملية تجميل بالوجه، مهنئة إياها بنجاحها ومؤكدة سعادتها بسلامتها، وأوضحت أنها تخشى هذه العمليات، لكنها تؤيدها إذا كانت ضرورية نفسيًا مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما علقت أيضًا على قرار إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وكتبت: "خشوا الستوريهات عندي، هتلاقوا فيديو قديم جدًا للأستاذ بلال مع أم جاسر الجميلة، اللي أنا شخصيًا والله بحبها، وكان بيطلب من النقيب بمنتهى الاحترام إنه لو موافق إنها تمثل معاه في فيلم سينمائي، يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالمسلسل، إيه اللي طلع الفيديو ده دلوقتي، بعد ما أعلنت إننا داخلين المسلسل، والفيديو ده ماله أصلًا ومال المسلسل، خشوا شوفوا الفيديو واحكموا بنفسكم".

يذكر أن، آخر مشاركات داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

اقرأ أيضا..

أبرزهم "فرقة الموت" و"خلي بالك من نفسك".. ثنائيات ينتظرها الجمهور على شاشة السينما

"جمالها مش طبيعي".. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تخطف الأنظار