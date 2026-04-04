تشهد السينما المصرية خلال الفترة المقبلة تعاون عدد من ألمع النجوم على شاشة السينما، ويترقب الجمهور هذه الأعمال إذ ستشهد منافسة شرسة بشباك التذاكر.

ومن أبرز هذه الثنائيات الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد حلمي والفنانة هند صبري، الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبي.

ونقدم لكم في هذا التقرير ثنائيات ينتظرها النجوم على شاشة السينما:

شمشون ودليلة

الفيلم يشارك ببطولته لأول مرة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن اجتماعي، تدور أحداث الفيلم حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ريتال عبد العزيز، أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، قصة محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

"أسد"

الفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان وتشاركه البطولة الفنانة رزان جمال.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة (علي بن محمد الفارسي)، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك بطولته كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

"أضعف خلقه"

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعفه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري.

الفيلم يمثل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب عن آخر أفلامه "واحد تاني" عام 2022.

فيلم "أضعف خلقه" تأليف عباس أبو الحسن، إخراج عمر هلال والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

"خلي بالك من نفسك"

الفيلم بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، مما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني.

"فرقة موت"

الفيلم بطولة الفنان أحمد عز وتشاركه البطولة الفنانة منة شلبي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، حول الضابط (عمر) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، خالد كمال، تأليف صلاح الجهبيني، إخراج أحمد علاء الديب.

"مطلوب عائليا"

الفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

"الفيل على الدرفيل"

يتعاون الفنان أحمد فهمي لأول مرة مع الفنانة أسماء جلال على شاشة السينما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، وتصدر الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال محرك البحث جوجل خلال الساعات بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة لهما وهما يكتبان الكتاب وسط حيرة وتساؤلات الجمهور، وكانت الصورة من كواليس تصوير الفيلم المقرر عرضه قريبا.

"علشان خاطر جليلة"

الفيلم يجمع بين الفنان طه دسوقي والفنانة جيهان الشماشرجي.

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا والرومانسية، حول العوالم الخفية لسكان المقابر والأماكن المهجورة، محولاً تلك البقع المنسية إلى مسرح لقصص تنبض بالحياة.

الفيلم قصة عمر خالد، تأليف وإخراج محمد الزيات.

"طه الغريب"

يجمع الفيلم بين الفنان حسن الرداد والفنانة تارا عماد.

تدور الأحداث حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

"بيج رامي"

يتعاون الفنان رامز جلال لأول مرة مع الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمدأنور، نسرين أمين، محمود حافظ، محمد عبد الرحمن، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.

